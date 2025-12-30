LES HOMMES SONT DES FEMMES – LES HOMMES SONT DES FEMMES COMME LES COMEDIE D’AMIENS Amiens

LES HOMMES SONT DES FEMMES – LES HOMMES SONT DES FEMMES COMME LES Début : 2026-01-11 à 16:00. Tarif : – euros.

Pas toujours facile d’être une femme… Stéphane, célibataire sympa mais plutôt macho, va en faire la douloureuse expérience.Lors d’un date chez la belle Joanna, l’arrivée brutale du frère de celle-ci, gros nounours bipolaire, va le forcer à affronter les situations les plus rocambolesques et repousser toutes ses limites… Et même au-delà !Amour, quiproquos, et revolver, tels sont les ingrédients de ce boulevard moderne aux dialogues percutants et au rythme effréné.

COMEDIE D’AMIENS 55 RUE DE SULLY 80000 Amiens 80