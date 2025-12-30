LES HOMMES SONT DES FEMMES MELO D’AMELIE Paris

LES HOMMES SONT DES FEMMES Début : 2026-01-10 à 21:00. Tarif : – euros.

LES HOMMES SONT DES FEMMES COMME LES AUTRESCe n’est pas toujours facile d’être une femme… Stéphane, célibataire sympa mais plutôt macho en fera la douloureuse expérience en se retrouvant dans la peau d’une superbe bombe latine pendant une soirée. Pris dans un imbroglio infernal avec la belle Joanna et son frère Bruno, il devra se sortir de situations pour le moins très embarrassantes. Les ennuis commencent, et ils ne sont pas près de s’arrêter. Amour, quiproquos, rebondissements, exotisme et revolvers, tels sont les ingrédients de ce boulevard moderne aux dialogues percutants et au rythme effréné. Découvrez un trio délirant formé par trois comédiens survoltés qui vous tiendront en haleine pendant presque 1h30. Déjanté, décalé, jubilatoire, « Les hommes sont des femmes comme les autres » est une comédie à 100 à l’heure, à voir en couple, entre amis, ou en famille. Après plus de 2000 représentations et plus de 350 000 spectateurs, « Les hommes sont des femmes comme les autres » poursuit sa route et entamera sa 13ème année consécutive à Paris au Mélo d’Amélie et en tournée dans toute la France.

MELO D’AMELIE 4 rue Marie Stuart 75002 Paris 75