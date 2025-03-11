Les Hommes viennent de Mars et les Femmes de Vénus Mise à Jour 2.0 Gare du Midi Biarritz

Les Hommes viennent de Mars et les Femmes de Vénus Mise à Jour 2.0 PROMO 30% –

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

À l’heure où les rapports hommes-femmes sont questionnés, décortiqués, voire malmenés, venez passer une soirée exceptionnelle avec un spectacle déjà joué devant plus de deux millions de spectateurs !

Il s’agit d’un hymne à une meilleure compréhension mutuelle.

Loin de défendre de vieux clichés, il s’inscrit totalement dans la lutte pour l’égalité entre femmes et hommes.

Son incroyable succès nous prouve que quelles que soient nos singularités culturelles, biologiques ou sexuelles, nous courons tous après la même chose l’amour !

Vous échangerez des regards…

Vous vous donnerez des coups de coudes…

Et puis vous sourirez -parfois, vous éclaterez de rire -souvent, et vous vous surprendrez même peut-être à réfléchir…

Vous naviguerez dans les méandres des logiques masculines et féminines et vous vous exclamerez: Ah si j’avais compris tout cela plus tôt… ! .

