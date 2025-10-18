Les hommes viennent de mars et les femmes de vénus mise à jour 2.0 Bourges

Les hommes viennent de mars et les femmes de vénus mise à jour 2.0

7 Boulevard Lamarck Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 20:00:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

À l’heure où les rapports hommes-femmes sont questionnés, décortiqués, voire malmenés, venez passer une soirée exceptionnelle avec un spectacle déjà joué devant plus de deux millions de spectateurs !

Il s’agit d’un hymne à une meilleure compréhension mutuelle.

Loin de défendre de vieux clichés, il s’inscrit totalement dans la lutte pour l’égalité entre femmes et hommes.

Son incroyable succès nous prouve que quelles que soient nos singularités culturelles, biologiques ou sexuelles, nous courons tous après la même chose l’amour !

Vous échangez des regards…

Vous vous donnerez des coups de coudes…

Et puis vous sourirez parfois, vous éclaterez de rire souvent, et vous vous surprendrez même peut-être à réfléchir…

Vous naviguerez dans les méandres des logiques masculines et féminines et vous vous exclamerez Ah si j’avais compris tout cela plus tôt… !

Le retour tant attendu de Paul Dewandre dans ce show unique tant par sa forme que sur le fond et qui s’inscrit plus que jamais dans notre époque. .

7 Boulevard Lamarck Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 40 66

English :

At a time when relations between men and women are being questioned, scrutinized and even abused, come and enjoy an exceptional evening with a show that has already been performed for over two million spectators!

It’s a hymn to mutual understanding.

German :

In einer Zeit, in der die Beziehungen zwischen Männern und Frauen in Frage gestellt, zerlegt und sogar missbraucht werden, verbringen Sie einen außergewöhnlichen Abend mit einem Stück, das bereits vor mehr als zwei Millionen Zuschauern aufgeführt wurde!

Es handelt sich um eine Hymne auf ein besse

Italiano :

In un momento in cui le relazioni tra uomini e donne sono messe in discussione, esaminate e persino abusate, venite a godervi una serata eccezionale con uno spettacolo che è già stato rappresentato da oltre due milioni di spettatori!

È un inno alla comprensione reciproca.

Espanol :

En un momento en que las relaciones entre hombres y mujeres son cuestionadas, escrutadas e incluso maltratadas, ¡venga a disfrutar de una velada excepcional con un espectáculo que ya ha sido representado ante más de dos millones de espectadores!

Es un himno a la comprensión mutua.

