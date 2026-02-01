Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus 2.0 Florange

Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus 2.0

50 avenue de Lorraine Florange Moselle

Tarif : – – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-02-05 20:00:00

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

À l’heure où les rapports hommes-femmes sont questionnés, décortiqués, voire malmenés, venez passer une soirée exceptionnelle avec un spectacle déjà joué devant plus de deux millions de spectateurs !

Il s’agit d’un hymne à une meilleure compréhension mutuelle. Loin de défendre de vieux clichés, il s’inscrit totalement dans la lutte pour l’égalité entre femmes et hommes. Son incroyable succès nous prouve que quelles que soient nos singularités culturelles, biologiques ou sexuelles, nous courons tous après la même chose l’amour ! Vous échangerez des regards… Vous vous donnerez des coups de coudes… Et puis vous sourirez -parfois, vous éclaterez de rire -souvent, et vous vous surprendrez même peut-être à réfléchir… Vous naviguerez dans les méandres des logiques masculines et féminines et vous vous exclamerez: Ah si j’avais compris tout cela plus tôt… !

Le retour tant attendu de Paul Dewandre dans ce show unique tant par sa forme que sur le fond et qui s’inscrit plus que jamais dans notre époque.Tout public

45 .

50 avenue de Lorraine Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 59 17 99 contact@passerelle-florange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

At a time when relations between men and women are being questioned, scrutinized and even abused, come and enjoy an exceptional evening with a show that has already been performed for over two million spectators!

It’s a hymn to mutual understanding. Far from defending old clichés, it is totally in line with the fight for equality between women and men. Its incredible success proves that, whatever our cultural, biological or sexual singularities, we are all chasing the same thing: love! You’ll exchange glances? Elbow each other? And then you’ll smile-sometimes, burst out laughing-often, and maybe even catch yourself thinking? You’ll navigate the twists and turns of masculine and feminine logic, and exclaim: Ah, if I’d understood all that earlier!

The long-awaited return of Paul Dewandre in this show, unique in both form and content, and more relevant than ever to our times.

