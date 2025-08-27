Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus – Mise à jour 2.0 Cité des Congrès Nantes

Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus – Mise à jour 2.0 Cité des Congrès Nantes vendredi 27 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-27 20:00 –

Gratuit : non 45 € 45 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/les-hommes-viennent-de-mars-et-les-femmes-de-venus-mise-a-jour-2-0.html Tout public

Comédie À l’heure où les rapports hommes-femmes sont questionnés, décortiqués, voire malmenés, venez passer une soirée exceptionnelle avec un spectacle déjà joué devant plus de deux millions de spectateurs ! Il s’agit d’un hymne à une meilleure compréhension mutuelle. Loin de défendre de vieux clichés, il s’inscrit totalement dans la lutte pour l’égalité entre femmes et hommes. Son incroyable succès nous prouve que quelles que soient nos singularités culturelles, biologiques ou sexuelles, nous courons tous après la même chose : l’amour ! Vous échangerez des regards… Vous vous donnerez des coups de coudes… Et puis vous sourirez – parfois, vous éclaterez de rire – souvent, et vous vous surprendrez même peut-être à réfléchir… Vous naviguerez dans les méandres des logiques masculines et féminines et vous vous exclamerez : « Ah si j’avais compris tout cela plus tôt… » ! Le retour tant attendu de Paul Dewandre dans ce show unique, tant par sa forme que sur le fond, et qui s’inscrit plus que jamais dans notre époque. Représentation dans l’auditorium 800

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/les-hommes-viennent-de-mars-et-les-femmes-de-venus-mise-a-jour-2-0.html