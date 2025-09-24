Les hommes viennent de Mars & les femmes de Vénus Nesle

Les hommes viennent de Mars & les femmes de Vénus

8 boulevard de l’avenir Nesle Somme

Tarif : 39 – 39 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

À l’heure où les rapports hommes-femmes sont questionnés, décortiqués, voire malmenés, venez passer une soirée exceptionnelle avec un spectacle déjà joué devant plus de deux millions de spectateurs ! Il s’agit d’un hymne à une meilleure compréhension mutuelle.

Loin de défendre de vieux clichés, il s’inscrit totalement dans la lutte pour l’égalité entre femmes et hommes.

Le retour tant attendu de Paul Dewandre dans ce show unique tant par sa forme que sur le fond et qui s’inscrit plus que jamais dans notre époque.

8 boulevard de l’avenir Nesle 80190 Somme Hauts-de-France +33 3 22 87 87 25

English :

At a time when relationships between men and women are being questioned, scrutinized and even abused, come and enjoy an exceptional evening with a show that has already been performed for over two million spectators! It’s a hymn to mutual understanding.

Far from defending old clichés, it is totally in line with the fight for equality between women and men.

The long-awaited return of Paul Dewandre in this show, unique in form and content, is more than ever in tune with our times.

German :

In einer Zeit, in der die Beziehungen zwischen Männern und Frauen hinterfragt, auseinandergenommen und sogar missbraucht werden, verbringen Sie einen außergewöhnlichen Abend mit einem Stück, das bereits vor mehr als zwei Millionen Zuschauern aufgeführt wurde! Es handelt sich um eine Hymne auf ein besseres gegenseitiges Verständnis.

Weit davon entfernt, alte Klischees zu verteidigen, steht es voll und ganz im Zeichen des Kampfes für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern.

Die lang erwartete Rückkehr von Paul Dewandre in dieser Show, die sowohl in ihrer Form als auch in ihrem Inhalt einzigartig ist und mehr denn je in unsere Zeit passt.

Italiano :

In un momento in cui le relazioni tra uomini e donne sono messe in discussione, esaminate e persino abusate, venite a godervi una serata eccezionale con uno spettacolo che è già stato rappresentato da oltre due milioni di spettatori! È un inno alla comprensione reciproca.

Lungi dal difendere vecchi cliché, è totalmente in linea con la lotta per la parità tra donne e uomini.

L’atteso ritorno di Paul Dewandre in uno spettacolo unico per forma e contenuto, più che mai attuale per i nostri tempi.

Espanol :

En un momento en que las relaciones entre hombres y mujeres son cuestionadas, escrutadas e incluso maltratadas, venga a disfrutar de una velada excepcional con un espectáculo que ya ha sido representado ante más de dos millones de espectadores Es un canto a la comprensión mutua.

Lejos de defender viejos tópicos, se inscribe totalmente en la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres.

El esperado regreso de Paul Dewandre en un espectáculo único tanto por su forma como por su contenido, y más pertinente que nunca para nuestro tiempo.

