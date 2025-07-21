Les hommes viennent de Mars, les femmes de Venus Troyes

Théâtre de Champagne Troyes Aube

Tarif : 40 – 40 – 40 Eur

Début : 2026-02-13 20:00:00

fin : 2026-02-13

2026-02-13

À l’heure où les relations hommes-femmes sont plus que jamais questionnées, venez vivre une soirée exceptionnelle avec un spectacle déjà vu par plus de deux

millions de spectateurs !



Véritable hymne à la compréhension mutuelle, ce show ne défend aucun cliché il s’inscrit pleinement dans la quête d’égalité entre femmes et hommes.

Son succès montre que, malgré nos différences culturelles, biologiques ou sexuelles, nous aspirons tous à la même chose l’amour.



Vous échangerez des regards, vous donnerez des coups de coude, vous sourirez… souvent, vous rirez, et peut-être même que vous réfléchirez !

Un voyage drôle et intelligent dans les logiques masculines et féminines, avec un retour très attendu de Paul Dewandre, dans un spectacle aussi unique par sa forme que par son fond — profondément en phase avec notre époque.



Un spectacle de et par Paul DEWANDRE

Mise en scène Thomas LE DOUAREC .

Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

