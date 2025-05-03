DANY BOON – ZENITH D’AUVERGNE Cournon D Auvergne

DANY BOON Début : 2026-02-08 à 18:00. Tarif : – euros.

LES DERNIERS COUCHES PRÉSENTE : DANY BOONClown n’est pas un métier !! Après 7 ans loin de la scène et la folle envie de faire rire, Dany Boon revient à son rêve d’enfant avec un tout nouveau one man show.avec Rire & Chansons, Le Parisien et Aujourd’hui en France

ZENITH D’AUVERGNE 1, BOULEVARD DANIELLE MITTERRAND 63800 Cournon D Auvergne 63