Les hôpitaux parisiens au XIXe siècle Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris jeudi 4 décembre 2025.

Riche en établissements destinés à accueillir pauvres et malades depuis le Moyen-Âge, Paris a connu une révolution de son organisation hospitalière au XIXe siècle

La création de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a dès lors contribué à préserver les archives des hôpitaux de la capitale. Leur richesse exceptionnelle nous permet aujourd’hui d’en savoir plus sur la santé des Parisiens ou des personnes hospitalisées à Paris.

Conférence suivie d’une séance de dédicace.

Conférence par Laurence Abensur-Hazan, généalogiste professionnelle à Paris, autrice de plusieurs guides aux éditions Archives & Culture et contributrice à la Revue Française de Généalogie, professeure de généalogie à l’École des Chartes depuis 2020, en association avec la France généalogique – CEGF
Le jeudi 04 décembre 2025
de 15h00 à 17h00
gratuit

Conférences gratuites, ouvertes à tous sans réservation, dans la limite des 90 places disponibles.

Public adultes.

Salle Paul Verlaine des Archives de Paris 18 boulevard Sérurier  75019 Paris
https://archives.paris.fr/ +33187026565 contact@cegf.org https://www.facebook.com/archivesdeparis https://www.facebook.com/archivesdeparis