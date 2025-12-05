Les Hot Mondays Fantômas, Kurt Weill à Broadway Le Non-Lieu Marseille 6e Arrondissement

Les Hot Mondays Fantômas, Kurt Weill à Broadway

Vendredi 5 décembre 2025 de 20h30 à 22h30. Le Non-Lieu 67 Rue de la Palud Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 13 EUR

2 parties: 1ere: Fantômas préfiguration de l’adaptation de la pièce radiophonique de Robert Desnos. 2e extraits de Kurt Weill à Broadway.

C’est une préfiguration de l’adaptation que Nini cabaret propose de la pièce radiophonique de Robert Desnos diffusée par Radio Paris en 1933, jouée, chantée et mise en musique directement sur la scène, illustrant la véritable saga qu’est l’histoire de Fantômas, feuilleton écrit dans les débuts du XXe siècle par Pierre Souvestre et Marcel Alain et qui a fait l’objet de quelques films.







En seconde partie de la soirée: des extraits de Kurt Weill à Broadway, comédie musicale.





Une soirée chantée bien diversifiée! .

Le Non-Lieu 67 Rue de la Palud Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

2 parts: 1st: Fantômas prefiguring the adaptation of the radio play by Robert Desnos. 2nd: excerpts from Kurt Weill on Broadway.

