Les hôtels particuliers aixois, Au départ de l’Office de Tourisme Aix-en-Provence

Les hôtels particuliers aixois

Du 13/02 au 30/10/2026 le vendredi de 14h à 16h. Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 17.5 – 17.5 – 17.5 EUR

Début : Vendredi 2026-02-13 14:00:00

fin : 2026-10-30 16:00:00

2026-02-13

Aix-en-Provence abrite près de 150 hôtels particuliers, la plus forte concentration en France. Découvrez-les lors d’une balade secrète dans le centre historique, avec la chance de visiter l’intérieur de certains d’entre eux.

Les hôtels particuliers d’Aix-en-Provence, érigés en moins de deux siècles, continuent de sublimer cette ancienne capitale de la Provence, jadis prisée des plus grandes fortunes. Ces demeures, à la fois lieux de vie et de prestige, révèlent de nombreuses histoires celles du Grand Siècle, de l’organisation urbaine et des Aixoises et Aixois au service de la noblesse.



Lors de notre parcours, nous vous ferons découvrir plusieurs hôtels particuliers, avec leurs façades uniques, tout comme leurs portes sculptées, chacun avec ses secrets et son histoire unique. Tous différents, nous vous révéleront leurs mystères à travers des anecdotes captivantes. Vous aurez aussi la chance de pénétrer dans deux d’entre eux, l’Hôtel d’Estienne de Saint-Jean et l’Hôtel Arbaud, où décors raffinés et détails architecturaux vous plongeront dans l’élégance du passé. Une visite fascinante, riche en découvertes et en histoires inattendues, vous attend.



➜ Visite guidée à pied Visite non adaptée aux personnes en fauteuil roulant

➜ Langue en français

➜ Durée 2h environ

➜Les animaux ne sont pas autorisés



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence. .

Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

With almost 150 private mansions, Aix-en-Provence is the city with the highest concentration of such luxurious townhouses in France. Come and see them during a visit to the old town centre.

