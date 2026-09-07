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LES HÔTELS PARTICULIERS DANS TROIS QUARTIERS Devant le musée Rigaud Perpignan

samedi 31 octobre 2026 · Devant le musée Rigaud · Perpignan

LES HÔTELS PARTICULIERS DANS TROIS QUARTIERS Devant le musée Rigaud Perpignan

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Devant le musée Rigaud
Adresse
21 rue Mailly
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Perpignan

LES HÔTELS PARTICULIERS DANS TROIS QUARTIERS

Devant le musée Rigaud 21 rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 10:30:00
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-10-31

RDV: Devant le musée Hyacinthe Rigaud
  .

Devant le musée Rigaud 21 rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 

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English :

Meeting place: In front of the Hyacinthe Rigaud Museum

L’événement LES HÔTELS PARTICULIERS DANS TROIS QUARTIERS Perpignan a été mis à jour le 2026-09-07 par PERPIGNAN TOURISME

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