AGENDA · Perpignan
LES HÔTELS PARTICULIERS DANS TROIS QUARTIERS Devant le musée Rigaud Perpignan
samedi 31 octobre 2026 · Devant le musée Rigaud · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
LES HÔTELS PARTICULIERS DANS TROIS QUARTIERS
Devant le musée Rigaud 21 rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 10:30:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
RDV: Devant le musée Hyacinthe Rigaud
.
Devant le musée Rigaud 21 rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meeting place: In front of the Hyacinthe Rigaud Museum
L’événement LES HÔTELS PARTICULIERS DANS TROIS QUARTIERS Perpignan a été mis à jour le 2026-09-07 par PERPIGNAN TOURISME
À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)
- AFTERWORK CHEZ CAVAVIN CAVAVIN Perpignan 17 septembre 2026
- VOYAGE EN PARODIE LA BOITE A RIRE Perpignan 17 septembre 2026
- MANU CLABECQ EXPO ELMEDIATOR Perpignan 18 septembre 2026
- AXIOME – JEAN YVES GARGADENNEC Verrière de l’Hôtel Pams Perpignan 18 septembre 2026
- SOS PALAIS: MISSION SAUVETAGE ! Rue des Archers Perpignan 19 septembre 2026