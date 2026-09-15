Les hôtels particuliers de Caen | RDV Découverte Cour de l’hôtel d’Escoville Caen
jeudi 5 novembre 2026 · Cour de l'hôtel d'Escoville · Caen
Informations pratiques
Caen
Les hôtels particuliers de Caen | RDV Découverte
Cour de l’hôtel d’Escoville 12 Place Saint-Pierre Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 14:00:00
fin : 2026-11-05 16:00:00
Date(s) :
2026-11-05
Du XVIe au XVIIIe siècle, la croissance démographique transforme Caen. Bourgeois et hommes anoblis embellissent la ville avec des hôtels particuliers aux styles italianisant, classique et baroque, participant au mouvement général national.
La croissance démographique et sociale des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles ont des répercussions notables sur la modification du tissu urbain. Des bourgeois et hommes anoblis œuvrent à l’embellissement de la cité et font bâtir des Hôtels particuliers soit aux traits italianisants soit d’un style plus classique et « baroque ». Lors de cette visite nous allons insister sur ce nouveau remodelage de la Caen qui participe au mouvement général national.
Une visite menée par Hélèna Thybert.
Informations pratiques
Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.
La billetterie ouvre le 7 octobre 2026, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .
Cour de l’hôtel d’Escoville 12 Place Saint-Pierre Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les hôtels particuliers de Caen | RDV Découverte
From the 16th to the 18th century, population growth transformed Caen. Bourgeois and ennobled men embellished the town with mansions in Italianate, Classical and Baroque styles, participating in the general national movement.
L’événement Les hôtels particuliers de Caen | RDV Découverte Caen a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Caen la Mer
À voir aussi à Caen (Calvados)
- 24H Emploi et Formation Caen 15 septembre 2026
- Rencontre avec Jacob Phillips Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) Caen 15 septembre 2026
- Atelier Ocytocine, la brigade anti fake-news Le Dôme Caen 16 septembre 2026
- MALIK BELKHODJA – MALIK BELKHODJA – CHARO RESPONSABLE THEATRE A L’OUEST Caen 17 septembre 2026
- TTMC Tu te mets combien sur Caen ? Place Saint Pierre Caen 17 septembre 2026