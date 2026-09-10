Les hôtels particuliers de la ville neuve de Nancy, Centre historique de Nancy, Nancy

Informations pratiques

Les hôtels particuliers de la ville neuve de Nancy Samedi 19 septembre, 15h00 Centre historique de Nancy Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

A l’occasion de la publication d’un ouvrage consacré au site patrimonial remarquable de Nancy, venez découvrir, avec les auteurs Marine Tronquart et Yann Vaxelaire, quelques édifices méconnus, lors de deux visites guidées suivies d’une séance de dédicace.

Les hôtels particuliers de la ville neuve de Nancy

Lorsqu’on évoque les hôtels particuliers de Nancy, on songe le plus souvent aux belles constructions qui agrémentent les principales rues de la vieille ville. Pourtant, de nombreux hôtels sont également édifiés dans la ville neuve, tout particulièrement au XVIIIe siècle. La promenade vous propose de découvrir quelques-unes de ces demeures oubliées, avant de terminer la visite à la librairie Didier, pour une séance de dédicace de Yann Vaxelaire.

En partenariat avec le service régional de l’inventaire, la librairie Didier et la Ville de Nancy.

Centre historique de Nancy place Stanislas 54000 Nancy Nancy 54000 Centre Ville, Charles III Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.billetweb.fr/les-hotels-particuliers-de-la-ville-neuve-de-nancy »}]

A l’occasion de la publication d’un ouvrage consacré au site patrimoine remarquable de Nancy, venez découvrir avec les auteurs Marine Tronquart et Yann Vaxelaire quelques édifices méconnus lors de de…

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