LES HÔTELS PARTICULIERS, DES TRÉSORS D’ARCHITECTURE Montpellier

LES HÔTELS PARTICULIERS, DES TRÉSORS D’ARCHITECTURE

30 allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-22

fin : 2026-02-18

2025-10-22 2025-10-30 2025-12-10 2025-12-31 2026-01-29 2026-02-10 2026-02-18 2026-02-26

Visite en français

La visite des cours d’hôtels particuliers vous offre l’opportunité de découvrir l’évolution de la demeure à Montpellier, du Moyen Âge au XIXe siècle. De l’hostal médiéval à l’immeuble de rapport du XIXe, partez pour un voyage architectural dans l’espace et le temps.

Sur réservation obligatoire

Rendez-vous 10 minutes avant le départ. Lieu rendez-vous Office de Tourisme de Montpellier extérieur façade côté Esplanade Charles-de-Gaulle.

Durée: 2h

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

30 allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

English :

The visit of the courtyards of private mansions offers you the opportunity to discover the evolution of the house in Montpellier, from the Middle Ages to the 19th century.

German :

Die Besichtigung der Innenhöfe von Privathäusern bietet Ihnen die Möglichkeit, die Entwicklung des Wohnens in Montpellier vom Mittelalter bis zum 19.

Italiano :

La visita ai cortili dei palazzi privati permette di scoprire l’evoluzione della casa a Montpellier dal Medioevo al XIX secolo.

Espanol :

La visita a los patios de las mansiones privadas permite descubrir la evolución de la casa en Montpellier desde la Edad Media hasta el siglo XIX.

