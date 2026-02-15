LES HÔTELS PARTICULIERS, DES TRÉSORS D’ARCHITECTURE

30 allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-03-14 2026-03-28 2026-04-11 2026-04-16 2026-04-25 2026-05-07 2026-05-13 2026-05-23 2026-06-06 2026-06-20

La visite des cours d’hôtels particuliers vous offre l’opportunité de découvrir l’évolution de la demeure à Montpellier, du Moyen Âge au XIXè siècle.

Visite en français

La visite des cours d’hôtels particuliers vous offre l’opportunité de découvrir l’évolution de la demeure à Montpellier, du Moyen Âge au XIXe siècle. De l’hostal médiéval à l’immeuble de rapport du XIXe, partez pour un voyage architectural dans l’espace et le temps.

Sur réservation obligatoire

Rendez-vous 10 minutes avant le départ. Lieu rendez-vous Office de Tourisme de Montpellier extérieur façade côté Esplanade Charles-de-Gaulle.

Durée: 2h

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

30 allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The visit of the courtyards of private mansions offers you the opportunity to discover the evolution of the house in Montpellier, from the Middle Ages to the 19th century.

L’événement LES HÔTELS PARTICULIERS, DES TRÉSORS D’ARCHITECTURE Montpellier a été mis à jour le 2026-02-13 par 34 OT MONTPELLIER