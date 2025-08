Les Hôtels Particuliers Rendez-vous à l’Office de Tourisme Nîmes

Les Hôtels Particuliers

Rendez-vous à l'Office de Tourisme 6 Bd des Arènes Nîmes

Début : Samedi 2025-04-15

fin : 2025-09-06

2025-04-15 2025-07-04 2025-09-06 2025-09-24

Témoins de la prospérité Nîmoise du 16e au 18e siècles, les hôtels particuliers étaient des demeures de prestiges à la fois lieu de vie et de représentation.

+33 4 66 58 38 00 accueil@nimes-tourisme.com

English :

Witnesses of the prosperity of Nîmes from the 16th to the 18th centuries, the mansions were prestigious residences that were both places of life and representation.

German :

Als Zeugen des Wohlstands in Nîmes vom 16. bis 18. Jahrhundert waren die Stadthäuser repräsentative Wohnsitze, die zugleich Wohn- und Repräsentationsräume waren.

Italiano :

Testimoni della prosperità di Nîmes dal XVI al XVIII secolo, i palazzi erano residenze prestigiose che erano al tempo stesso luoghi di vita e di rappresentanza.

Espanol :

Testigos de la prosperidad de Nîmes entre los siglos XVI y XVIII, los palacetes eran residencias de prestigio que constituían a la vez lugares de vida y de representación.

