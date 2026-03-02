Les Hôtels Particuliers Rendez-vous à l’Office de Tourisme Nîmes

Les Hôtels Particuliers

Rendez-vous à l’Office de Tourisme 6 boulevard des Arènes Nîmes Gard

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Les étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap, enfants de 11 à 16 ans, les habitants de Nîmes pour les visites de Nîmes.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-30 10:30:00

fin : 2026-08-28 12:30:00

Date(s) :

2026-04-30 2026-07-03 2026-09-23

Témoins de la prospérité nîmoise du 16e au 18e siècles, les hôtels particuliers étaient des demeures de prestige à la fois lieu de vie et de représentation.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme 6 boulevard des Arènes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 66 58 38 00 accueil@nimes-tourisme.com

English :

Testifying to Nîmes’ prosperity from the 16th to 18th centuries, these mansions were prestigious residences that were both places to live and to be seen.

