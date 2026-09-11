Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

Les Houches en Rose

Rendez-vous à l’arrêt de bus de Taconnaz Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

La Commune des Houches se mobilise pour soutenir les malades du cancer du sein.

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Rendez-vous à l’arrêt de bus de Taconnaz Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@leshouches.com

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English : Les Houches in Pink

The Commune des Houches is mobilizing to support breast cancer patients.

L’événement Les Houches en Rose Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc