Les Houches en Rose Chamonix-Mont-Blanc
dimanche 4 octobre 2026 · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Chamonix-Mont-Blanc
Les Houches en Rose
Rendez-vous à l’arrêt de bus de Taconnaz Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
La Commune des Houches se mobilise pour soutenir les malades du cancer du sein.
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Rendez-vous à l’arrêt de bus de Taconnaz Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@leshouches.com
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English : Les Houches in Pink
The Commune des Houches is mobilizing to support breast cancer patients.
L’événement Les Houches en Rose Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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