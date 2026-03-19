Les huit saisons Piazzolla Vivaldi dans le cadre des Escale le Festival Lavaudieu
Les huit saisons Piazzolla Vivaldi dans le cadre des Escale le Festival Lavaudieu vendredi 22 mai 2026.
Les huit saisons Piazzolla Vivaldi dans le cadre des Escale le Festival
Abbaye de Lavaudieu Lavaudieu Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Sur le thème Grandeur Nature , le festival des Escales Brivadoises propose cette année 6 concerts dans 6 lieux différents à Lavaudieu, Blesle ou encore Chavaniac la Fayette.
.
Abbaye de Lavaudieu Lavaudieu 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 72 15 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On the theme of Grandeur Nature , this year’s Escales Brivadoises festival features 6 concerts at 6 different venues in Lavaudieu, Blesle and Chavaniac la Fayette.
L’événement Les huit saisons Piazzolla Vivaldi dans le cadre des Escale le Festival Lavaudieu a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne