Les huîtres de Noël à Larche Parking de la salle des fêtes Larche

Parking de la salle des fêtes Le Bourg Larche Corrèze
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Venez déguster des huîtres en provenance de la Teste de Buch, cela accompagné par un Bordeaux blanc spécialement recommandé par notre caviste Larchois.
L’ambiance est garantie
Sur le parking de la salle des Fêtes, de 10h00 à 14h00 .
+33 6 83 59 51 76
