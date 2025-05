Les humoristes de France Inter : On ne plaisante pas avec l’humour – Cité des Congrès Nantes, 24 mai 2025 20:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-24 20:30 –

Gratuit : non 34 € à 46 € Billetterie : lacite-nantes.fr Tout public

HumourIls sont tyranniques, mais généreux. Ils sont suffisants, mais attachants…Ils sont donneurs de leçons, mais bienveillants. Ils sont engagés et surtout drôles ! »Ils », ce sont les humoristes de France Inter qui font rire tous les jours des millions d’auditeurs.Pour quelques dates exceptionnelles en 2025, et sous la direction bienveillante et espiègle de Daniel Morin, ce plateau unique rassemblera les talents qui font et réinventent le rire.Parce que, rappelons-le, ‘On ne plaisante pas avec l’humour’.Représentation dans le grand auditorium

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/