Les hurlements de Léo 18 avenue de Fontbouillant Montluçon
Les hurlements de Léo 18 avenue de Fontbouillant Montluçon vendredi 3 octobre 2025.
Les hurlements de Léo
18 avenue de Fontbouillant 109 L’Embarcadère Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 20:30:00
fin : 2025-10-03
Date(s) :
2025-10-03
Depuis 30 ans, Les Hurlements d’Léo font vibrer le rock alternatif français avec une énergie collective unique.
.
18 avenue de Fontbouillant 109 L’Embarcadère Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 893 02 50 13
English :
For 30 years, Les Hurlements d’Léo have been rocking French alternative rock with a unique collective energy.
German :
Seit 30 Jahren bringen Les Hurlements d’Léo den französischen Alternative Rock mit einer einzigartigen kollektiven Energie zum Schwingen.
Italiano :
Da 30 anni, Les Hurlements d’Léo fanno vibrare il rock alternativo francese con un’energia collettiva unica.
Espanol :
Desde hace 30 años, Les Hurlements d’Léo sacuden el rock alternativo francés con una energía colectiva única.
L’événement Les hurlements de Léo Montluçon a été mis à jour le 2025-09-16 par Montluçon Tourisme