Les hurlements de Léo 18 avenue de Fontbouillant Montluçon

Début : 2025-10-03 20:30:00

2025-10-03

Depuis 30 ans, Les Hurlements d’Léo font vibrer le rock alternatif français avec une énergie collective unique.

18 avenue de Fontbouillant 109 L'Embarcadère Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

For 30 years, Les Hurlements d’Léo have been rocking French alternative rock with a unique collective energy.

German :

Seit 30 Jahren bringen Les Hurlements d’Léo den französischen Alternative Rock mit einer einzigartigen kollektiven Energie zum Schwingen.

Italiano :

Da 30 anni, Les Hurlements d’Léo fanno vibrare il rock alternativo francese con un’energia collettiva unica.

Espanol :

Desde hace 30 años, Les Hurlements d’Léo sacuden el rock alternativo francés con una energía colectiva única.

