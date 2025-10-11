LES HURLEMENTS D’LEO ANAIS ROSSO – SALLE DES FETES Matha

LES HURLEMENTS D’LEO ANAIS ROSSO Début : 2025-10-11 à 20:10. Tarif : – euros.

LA MOTTE DES FEES PRÉSENTE : LES HURLEMENTS D’LEO ANAIS ROSSORetrouvez nous pour une soirée musicale haute en couleur avec les groupes LES HURLEMENTS D’LÉO et ANAÏS ROSSO, une artiste découverte à ne pas manquer ! Grosse ambiance en prévision pour ce lancement de saison avec un groupe phare de la chanson française festive ! La Motte s’est aussi des découvertes musicales au détour d’une soirée improbable. Pour ce 11 octobre vous ne serez pas décu, nous acccueillons Anaïs Rosso, artiste autodidacte, créatrice d’un univers solaire Blues, Soul, chansons à textes. Pour les Hurlments d’Léo, L’album « Sirocco » marque leur grand retour, mais aussi celui d’Erwan « R1 Wallace » Naour dans les rangs du groupe bordelais. De nouveau bicéphale avec Laurent « Kebous » Bousquet, Les Hurlements d’Léo retrouvent un souffle nouveau et créatif proche de leurs débuts. Contact PMR/PSH : billetterie@lamottedesfees.com

SALLE DES FETES RUE D’ANGOULEME 17160 Matha 17