LES HURLEMENTS D’LEO Carré Sam Boulogne-sur-Mer

LES HURLEMENTS D’LEO Jeudi 20 novembre, 20h30 Carré Sam Pas-de-Calais

Plein 12€ – Réduit 10€ – Carte SAM 8€ – Bar & petite restauration sur place – Debout – A partir de 10 ans

Début : 2025-11-20T20:30:00 – 2025-11-20T23:00:00

Fin : 2025-11-20T20:30:00 – 2025-11-20T23:00:00

Ils sont de retour avec « Sirocco », les Hurlements d’Léo.

Ce retour marque aussi celui de R1 Wallace au sein du groupe, ce qui redonne un souffle nouveau et créatif qui rappelle celui de leurs débuts.

Ils passeront par le Carré Sam pour vous faire découvrir en live leurs derniers morceaux, sans oublier d’y mêler certaines de leurs chansons intemporelles.

La 1ère partie sera assurée Mister java, un duo guitare/batterie et ses reprises ska-punk efficaces !

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « https://ville-boulogne-sur-mer.notre-billetterie.fr/billets?kld=2526 »}]

MUSIQUES ACTUELLES // CHANSON ROCK + Mister Java – En partenariat avec le Casino Golden Palace