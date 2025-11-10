Les Hurlements d’Léo Saison Culturelle Carré Sam Boulogne-sur-Mer

place d’Argentine Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Début : 2025-11-10

fin : 2025-11-10

2025-11-10

+ 1ère partie En partenariat avec le Casino Golden Palace

Nouvel album, nouvelle tournée !

Les Hurlements sont de retour avec un nouvel album qui sortira fin septembre, plein d’énergie, d’émotions, et de promesses d’instants de bonheur qui de nos jours se font trop rares. La scène les attend. Leur public aussi.

TARIFS

Plein 12€ Réduit 10€ Carte SAM 8€ Bar & petite restauration sur place Debout A partir de 10 ans

BILLETTERIE EN LIGNE ou A LA BOUTIQUE BILLETTERIE DU THEATRE MONSIGNY

Juillet et août ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

De septembre à juin Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h .

place d’Argentine Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 37 15

