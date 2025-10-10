LES HURLEMENTS D’LEO – SALLE CAPRANIE Ondres

LES HURLEMENTS D’LEO – SALLE CAPRANIE Ondres vendredi 10 octobre 2025.

LES HURLEMENTS D’LEO Début : 2025-10-10 à 20:30. Tarif : – euros.

MAIRIE D’ONDRES PRÉSENTE : LES HURLEMENTS D’LEOGroupe emblématique de la scène rock alternative française, Les Hurlements d’Léo signent leur grand retour avec Sirocco, un 9e album vibrant, marqué par la réunion des deux fondateurs historiques : Laurent Kebous Bousquet et Erwan R1 Wallace Naour. Originaires de Mont-de-Marsan, ils retrouvent ensemble l’énergie créative de leurs débuts, mêlant cuivres, cordes et textes engagés dans un souffle musical libre et puissant.Depuis 1995, les HDL parcourent les routes de France et d’ailleurs, portés par une passion commune pour une musique sans frontières, profondément humaine et collective. Avec Sirocco, enregistré au cœur du vignoble girondin, le groupe propose un nouvel élan, à la fois intime et fédérateur, prêt à enflammer à nouveau les scènes avec des concerts mêlant nouveautés et morceaux cultes.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE CAPRANIE Place Richard Feuillet 40440 Ondres 40