Les Hurlements d’Léo + Uncle Henkle La Poudrière Belfort

Les Hurlements d’Léo + Uncle Henkle La Poudrière Belfort dimanche 28 septembre 2025.

Les Hurlements d’Léo + Uncle Henkle

La Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 16 – 16 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 20:00:00

fin : 2025-09-29

Date(s) :

2025-09-28

Vous les attendiez ? Les (re)voilà en tournée !

Les Hurlements d’Léo font leur grand retour à La Poudrière avec un nouvel album à découvrir fin septembre 2025. Sur scène, c’est une déferlante d’énergie et d’émotion. Et une chose est sûre l’alchimie opère partout où ils allument la mèche ! Et en 1ère partie des Hurlements d’Léo, retrouvez Uncle Henkle sur la scène de La Poudrière ! .

La Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 58 11 77 contact@poudriere.com

English : Les Hurlements d’Léo + Uncle Henkle

German : Les Hurlements d’Léo + Uncle Henkle

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Hurlements d’Léo + Uncle Henkle Belfort a été mis à jour le 2025-08-27 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)