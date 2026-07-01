Les huttes gourmandes au Paléosite Route de la Montée Verte Saint-Césaire
dimanche 19 juillet 2026 · Route de la Montée Verte · Saint-Césaire
Informations pratiques
Saint-Césaire
Les huttes gourmandes au Paléosite
Route de la Montée Verte Paléosite Saint-Césaire Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 12:00:00
fin : 2026-08-09 14:00:00
Date(s) :
2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16
Tous les dimanches midi, du 19 juillet au 16 août, vivez une expérience gustative insolite au cœur du Paléosite !
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Route de la Montée Verte Paléosite Saint-Césaire 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 90 90 communication@paleosite.fr
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English : the gourmet huts
Every Sunday at noon, from July 19 to August 16, enjoy a unique tasting experience in the heart of Paléosite!
L’événement Les huttes gourmandes au Paléosite Saint-Césaire a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge