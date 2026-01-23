Les hypnotiseurs V.O2 Salle de spectacle Cormontreuil

Les hypnotiseurs

V.O2 Salle de spectacle 16 Boulevard d’Alsace Lorraine Cormontreuil Marne

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07 21:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Tout public

Plongez dans l’univers de l’hypnose avec Les Hypnotiseurs !

Sommes-nous tous réceptifs à l’hypnose ?

Dormons-nous réellement sous hypnose ?

Les hypnotiseurs prennent-ils le contrôle de notre cerveau ?

Vous découvrirez tout ce qu’il est possible de faire grâce à l’hypnose dans une mise en scène mêlant pédagogie, humour, émotion et performances.

3 hypnotiseurs, 3 styles Xavier l’hypnotiseur star des réseaux sociaux (+ 4M de followers), Édouard le thérapeute et Sébastien, l’ange gardien. En première mondiale, rencontrez l’Hologramme-Hypnotiseur, vivez un arrêt du tabac sur scène, posez vos questions et levez vos doutes…

Osez tenter une expérience incroyable et repousser vos limites ! .

V.O2 Salle de spectacle 16 Boulevard d’Alsace Lorraine Cormontreuil 51350 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les hypnotiseurs

L’événement Les hypnotiseurs Cormontreuil a été mis à jour le 2026-01-23 par ADT de la Marne