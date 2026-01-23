Les hypnotiseurs V.O2 Salle de spectacle Cormontreuil
Les hypnotiseurs V.O2 Salle de spectacle Cormontreuil samedi 7 mars 2026.
Les hypnotiseurs
V.O2 Salle de spectacle 16 Boulevard d’Alsace Lorraine Cormontreuil Marne
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 20:00:00
fin : 2026-03-07 21:30:00
Date(s) :
2026-03-07
Tout public
Plongez dans l’univers de l’hypnose avec Les Hypnotiseurs !
Sommes-nous tous réceptifs à l’hypnose ?
Dormons-nous réellement sous hypnose ?
Les hypnotiseurs prennent-ils le contrôle de notre cerveau ?
Vous découvrirez tout ce qu’il est possible de faire grâce à l’hypnose dans une mise en scène mêlant pédagogie, humour, émotion et performances.
3 hypnotiseurs, 3 styles Xavier l’hypnotiseur star des réseaux sociaux (+ 4M de followers), Édouard le thérapeute et Sébastien, l’ange gardien. En première mondiale, rencontrez l’Hologramme-Hypnotiseur, vivez un arrêt du tabac sur scène, posez vos questions et levez vos doutes…
Osez tenter une expérience incroyable et repousser vos limites ! .
V.O2 Salle de spectacle 16 Boulevard d’Alsace Lorraine Cormontreuil 51350 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les hypnotiseurs
L’événement Les hypnotiseurs Cormontreuil a été mis à jour le 2026-01-23 par ADT de la Marne