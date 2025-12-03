LES HYPNOTISEURS – ESPACE THEODORE GOUVY Freyming Merlebach

LES HYPNOTISEURS Début : 2026-05-30 à 20:00. Tarif : – euros.

LE GOUVY PRÉSENTE : LES HYPNOTISEURS DANS HORS LIMITES 2.0 Plongez dans l’univers de l’hypnose avec Les Hypnotiseurs® !Sommes-nous tous réceptifs à l’hypnose ? Dormons-nous réellement sous hypnose ?Les hypnotiseurs prennent-ils le contrôle de notre cerveau ?Vous découvrirez tout ce qu’il est possible de faire grâce à l’hypnose dans une mise en scène mêlant pédagogie, humour, émotion et performances.3 hypnotiseurs, 3 styles : Xavier l’hypnotiseur star des réseaux sociaux ( 2M de followers), Édouard le thérapeute et Sébastien, l’ange gardien.En première mondiale, rencontrez l’Hologramme-Hypnotiseur, vivez un arrêt du tabac sur scène, posez vos questions et levez vos doutes…

ESPACE THEODORE GOUVY 1 PLACE DES ALLIES 57800 Freyming Merlebach 57