Les idées phil’ Espace KENERE, médiathèque Pontivy

Espace KENERE, médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Début : 2025-10-18 11:00:00

fin : 2025-12-17 12:00:00

2025-10-18 2025-11-22 2025-12-17

Un atelier qui donne la parole à chacun. Autour d’un livre, une vidéo ou une image, venez réfléchir en compagnie de Johanne sur une thématique et suivre les idées qui filent, qui philosophent.

Pour les enfants de 6 à 11 ans.

Gratuit sur inscription. .

