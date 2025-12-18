Les idées reçues autour des arbres Maison Paris Nature Paris

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 2 du Parc Floral de Paris.

Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

[Atelier]



Transmises de génération en génération, les idées reçues autour des arbres viennent encore parfois nourrir notre ignorance. Un naturaliste vous propose un quizz pour démêler le vrai du faux.

Le samedi 10 janvier 2026

de 14h00 à 15h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris



