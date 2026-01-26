Les idées reçues du Moyen-Âge Moustier-Ventadour
Les idées reçues du Moyen-Âge Moustier-Ventadour mardi 7 avril 2026.
Les idées reçues du Moyen-Âge
Rue du Château Moustier-Ventadour Corrèze
On jetait de l’huile bouillante sur les assaillants ! Info ou intox ?
Une visite qui rétablis la vérité sur les us et coutumes du Moyen-Âge.
Animation proposée par le Pays d’Art et d’Histoire.
Tous public.
Réservation obligatoire au 05 55 93 04 34 .
Rue du Château Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 04 34 accueil@tourisme-egletons.com
