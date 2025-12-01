Les identités parisiennes hier et aujourd’hui. Métiers, âges, genres et société Orangerie du Musée Carnavalet – Histoire de Paris Paris

Cette rencontre explore les identités multiples liées aux métiers, aux catégories sociales, aux âges et aux répartitions de genre des Parisiennes et des Parisiens.

Intervenantes :

Anais Albert, historienne

Sophie Hovanessian

Manuela Martini, historienne

Nicolas Pierrot, conservateur du patrimoine

Dans le cadre de l’exposition « Les gens de Paris 1926-1936. Dans le miroir des recensements de population », le Musée Carnavalet – Histoire de Paris organise une soirée explorant la diversité des identités parisiennes, hier comme aujourd’hui.

Le jeudi 11 décembre 2025

de 19h00 à 20h30

payant

De 3 à 5 euros.

Tout public.

Orangerie du Musée Carnavalet – Histoire de Paris 14, rue Payenne 75003 Paris

Orangerie du Musée Carnavalet – Histoire de Paris 14, rue Payenne 75003 Paris