Les identités parisiennes hier et aujourd’hui. Métiers, âges, genres et société Orangerie du Musée Carnavalet – Histoire de Paris Paris jeudi 11 décembre 2025.
Cette rencontre explore les identités multiples liées aux métiers, aux catégories sociales, aux âges et aux répartitions de genre des Parisiennes et des Parisiens.
Intervenantes :
- Anais Albert, historienne
- Sophie Hovanessian
- Manuela Martini, historienne
- Nicolas Pierrot, conservateur du patrimoine
Dans le cadre de l’exposition « Les gens de Paris 1926-1936. Dans le miroir des recensements de population », le Musée Carnavalet – Histoire de Paris organise une soirée explorant la diversité des identités parisiennes, hier comme aujourd’hui.
Le jeudi 11 décembre 2025
de 19h00 à 20h30
payant
De 3 à 5 euros.
Tout public.
Orangerie du Musée Carnavalet – Histoire de Paris 14, rue Payenne 75003 Paris
https://www.carnavalet.paris.fr/visiter/offre-culturelle/les-identites-parisiennes-hier-et-aujourdhui-metiers-ages-genres-et https://www.facebook.com/Carnavalet/ https://www.facebook.com/Carnavalet/