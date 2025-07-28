Les Idiots Écuries de Baroja Anglet

Les Idiots

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Nouvel album.

Habitué de la scène punk-rock, Guillaume chante ses propres textes. De sa voix griffée, il raconte les écorchures, des moments de vie. Mickaël travaille des doigts et lui propose les mélodies. Ensemble, ils se sont lancés dans la chanson acoustique avec des petits bouts de rock dedans, rejoints par Arthur et son accordéon.

Avec Guillaume Boutevillain (chant), Mickaël Garcia (guitare, chœurs), Arthur Bacon (accordéon). .

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

