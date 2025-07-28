Les Idiots Écuries de Baroja Anglet
Les Idiots Écuries de Baroja Anglet jeudi 11 décembre 2025.
Les Idiots
Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11
fin : 2025-12-11
Date(s) :
2025-12-11
Nouvel album.
Habitué de la scène punk-rock, Guillaume chante ses propres textes. De sa voix griffée, il raconte les écorchures, des moments de vie. Mickaël travaille des doigts et lui propose les mélodies. Ensemble, ils se sont lancés dans la chanson acoustique avec des petits bouts de rock dedans, rejoints par Arthur et son accordéon.
Avec Guillaume Boutevillain (chant), Mickaël Garcia (guitare, chœurs), Arthur Bacon (accordéon). .
+33 5 59 58 35 66 culture@anglet.fr
