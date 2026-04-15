LES IGNOBLES DU BORDELAIS + GUESTS, Le Rocher de Palmer, Cenon

LES IGNOBLES DU BORDELAIS + GUESTS Samedi 14 novembre, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

Tarif Unique : 16.8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T20:30:00+01:00 – 2026-11-14T23:30:00+01:00

Fin : 2026-11-14T20:30:00+01:00 – 2026-11-14T23:30:00+01:00

Fondés en 1986, les Ignobles du Bordelais débutent leur carrière dès 1987 et se font remarquer dès 1989 au Printemps de Bourges, représentant fièrement la région Aquitaine. Depuis, ils n’ont jamais raccroché — ni les guitares, ni les chapeaux foutraques. Chez Auguste, au Jimmy, au Swing Marine dans les années 90 : autant de scènes bordelaises qui ont vibré à leur contact. Leur musique est passée par toutes les appellations, du « rock gaulois » au « rock and drôle », mêlant avec bonheur les influences les plus éclectiques, toujours sous le signe de la joie de vivre et du spectacle. Jeux de mots, parodies, participation du public, éclectisme assumé : on rit, on trépigne et on en redemande. Sept musiciens, sept amis, quarante ans de complicité. Ce soir-là, c’est leur fête — et forcément un peu la nôtre aussi.

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/les-ignobles-du-bordelais-guests-14112026-1930 »}]

40 ans de scène et toujours autant la banane ! Les Ignobles du Bordelais, groupe mythique du rock gaulois, reviennent au Rocher pour fêter comme il se doit une longévité hors du commun. France Rock