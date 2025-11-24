Les Iles des Morts et de Trébéron Crozon
Les Iles des Morts et de Trébéron Crozon lundi 24 novembre 2025.
Les Iles des Morts et de Trébéron
13 Rue Alsace Lorraine Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-24 20:30:00
fin : 2025-11-24 22:30:00
Date(s) :
2025-11-24
Causerie de Marcel Burel
Pour permettre à ceux qui n’ont pu accéder à la salle, faute de places suffisantes, Marcel Burel se propose de réitérer cette causerie. .
13 Rue Alsace Lorraine Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 56 10 67 28
