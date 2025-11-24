Les Iles des Morts et de Trébéron Crozon

Les Iles des Morts et de Trébéron

13 Rue Alsace Lorraine Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-24 20:30:00

fin : 2025-11-24 22:30:00

Date(s) :

2025-11-24

Causerie de Marcel Burel

Pour permettre à ceux qui n’ont pu accéder à la salle, faute de places suffisantes, Marcel Burel se propose de réitérer cette causerie. .

13 Rue Alsace Lorraine Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 56 10 67 28

