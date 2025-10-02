LES ILLUMINATIONS : Archipel des murmures – Vera vita viva ! Musée d’Art et d’Histoire de Genève Genève

LES ILLUMINATIONS : Archipel des murmures – Vera vita viva ! Jeudi 2 octobre, 19h00 Musée d’Art et d’Histoire de Genève

Gratuit

Début : 2025-10-02T19:00:00 – 2025-10-02T20:00:00

Fin : 2025-10-02T19:00:00 – 2025-10-02T20:00:00

L’ensemble Les Illuminations poursuit son projet Prisme-s, dont la pierre angulaire est Messagesquisse de Pierre Boulez.

Après Nuits d’Othman Louati, il étoffe sa collection de commandes à des compositeurs d’aujourd’hui autour du violoncelle concertant en invitant cette fois-ci Claire-Mélanie Sinnhuber qui imagine une pièce dont l’effectif de cinq instruments crée un étrange mélange protéiforme à travers des timbres convoquant des imaginaires variés.

Outre la polyphonie frottée, l’accordéon résonne avec un clavecin ancré dans le baroque, entre profane et sacré, Occident et Extrême-Orient.Autour de cette création, ce programme « L’Archipel des murmures » mêle époques et esthétiques musicales, convoquant des compositrices qui ont toutes repoussé les limites de leur temps.

Se tisse ainsi un fil ininterrompu entre la liberté d’écriture baroque d’Élisabeth Jacquet de la Guerre, la poésie sonore de Kaija Saariaho, la fougue romantique d’Ethel Smyth et l’art du silence de Sofia Goubaïdoulina.

En partenariat avec Culture Autrement.

Avec le soutien de la Fondation Mica Salabert.

LES ILLUMINATIONS/Aurélie ALLEXANDRE D’ALBRONN a été soutenu pour ce projet par la DRAC Ile-de-France au titre de l’aide au projet en 2025

Musée d'Art et d'Histoire de Genève rue Charles-Galland 2 Genève 1205 Cité Genève

