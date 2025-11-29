Les Illuminations de Meulin bourg de Meulin Dompierre-les-Ormes
Les Illuminations de Meulin bourg de Meulin Dompierre-les-Ormes samedi 29 novembre 2025.
Illuminations de Meulin au profit de la restauration de l’église de Meulin, le samedi 29 novembre à partir de 17 heures. Marché de Noel, choucroute sous chapiteau sur place ou à emporter, buvette, vin chaud, soupe, crêpes, Hot-dog, Père Noël.
Réservations souhaitées au 0628018086 ou 0618578504. Feu d’artifice à 21 heures. N’hésitez pas à venir découvrir Meulin by night au bourg de Meulin. .
bourg de Meulin Bourg de Meulin Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 57 85 04 mdhd1450@gmail.com
