Les Illuminations de Meulin bourg de Meulin Dompierre-les-Ormes

Les Illuminations de Meulin

bourg de Meulin Bourg de Meulin Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Manifestation:

Illuminations de Meulin au profit de la restauration de l’église de Meulin, le samedi 29 novembre à partir de 17 heures. Marché de Noel, choucroute sous chapiteau sur place ou à emporter, buvette, vin chaud, soupe, crêpes, Hot-dog, Père Noël.

Réservations souhaitées au 0628018086 ou 0618578504. Feu d’artifice à 21 heures. N’hésitez pas à venir découvrir Meulin by night au bourg de Meulin. .

bourg de Meulin Bourg de Meulin Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 57 85 04 mdhd1450@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Illuminations de Meulin Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2025-10-15 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III