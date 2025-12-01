Les illuminations de Noël Châteauroux

Les illuminations de Noël

Place de la République Châteauroux Indre

Début : Vendredi 2025-12-26 18:00:00

fin : 2025-12-26 19:30:00

2025-12-26 2026-01-02

C’est Noël à Châteauroux ! Profitez-en pour venir admirer les illuminations et ainsi découvrir la ville d’une autre manière, tout en vous imprégnant de la magie de Noël.

Il était une fois… Noël à Châteauroux ! Laissez-vous séduire par la magie des fêtes au cours d’une visite qui vous invitera à parcourir nos plus jolies ruelles illuminées et découvrir les origines et traditions de Noël. Un moment féerique qui vous permettra aussi de profiter d’un instant gourmand autour d’un chocolat chaud ou d’une autre boisson. 8 .

Place de la République Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

English :

It’s Christmas in Châteauroux! Take the opportunity to admire the illuminations and discover the city in a different way, while soaking up the magic of Christmas.

German :

Es ist Weihnachten in Châteauroux! Nutzen Sie die Gelegenheit, um die Beleuchtung zu bewundern und so die Stadt auf eine andere Art und Weise zu entdecken, während Sie den Zauber der Weihnacht in sich aufnehmen.

Italiano :

È Natale a Châteauroux! Cogliete l’occasione per venire ad ammirare le luminarie e scoprire la città in modo diverso, immergendovi nella magia del Natale.

Espanol :

¡Es Navidad en Châteauroux! Aproveche la ocasión para venir a admirar las iluminaciones y descubrir la ciudad de otra manera, empapándose de la magia de la Navidad.

