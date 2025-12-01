Les illuminations de Noël du 11e Mairie du 11e arrondissement PARIS
Les illuminations de Noël du 11e Mairie du 11e arrondissement PARIS lundi 1 décembre 2025.
Retrouvez ici la liste des rues qui seront illuminées dans le 11e grâce aux associations suivantes :
- Association Voltaire et Léon sur le boulevard Voltaire
- Association Beaumarchais sur le Bd Beaumarchais
- Association Folie d’Amour rue de la Folie Méricourt
- Association Village Faidherbe rue Faidherbe
- Association Popincourt rue Sedaine
- Association du marché Popincourt, rue Ternaux
- et décorations dans les vitrines de la rue de la
roquette par l’association du Carré Bastille
La Mairie du 11e sera quant à elle illuminée à partir du 9 décembre.
Le 11e va être illuminé pendant les fêtes grâce au concours de ses associations de commerçants. Rendez-vous est pris le 1er décembre pour pouvoir les admirer à la nuit tombée !
Le lundi 01 décembre 2025
de 18h00 à 00h00
gratuit Tout public.
Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS