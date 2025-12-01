Les illuminations de Noël du 11e Mairie du 11e arrondissement PARIS

Retrouvez ici la liste des rues qui seront illuminées dans le 11e grâce aux associations suivantes :

Association Voltaire et Léon sur le boulevard Voltaire

Association Beaumarchais sur le Bd Beaumarchais

Association Folie d’Amour rue de la Folie Méricourt

Association Village Faidherbe rue Faidherbe

Association Popincourt rue Sedaine

Association du marché Popincourt, rue Ternaux

et décorations dans les vitrines de la rue de la

roquette par l’association du Carré Bastille

La Mairie du 11e sera quant à elle illuminée à partir du 9 décembre.

Le 11e va être illuminé pendant les fêtes grâce au concours de ses associations de commerçants. Rendez-vous est pris le 1er décembre pour pouvoir les admirer à la nuit tombée !

Le lundi 01 décembre 2025

de 18h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS