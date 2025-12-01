“les Illuminations de Noël en musique !” [5ème édition] 18 rue jean Jaurès Thourotte

“les Illuminations de Noël en musique !” [5ème édition]

2025-12-20 17:00:00

2025-12-20 18:30:00

2025-12-20

Le samedi 20 décembre 2025, à 17h30, avec notre Concert “les Illuminations de Noël en musique !”, venez profiter des décors lumineux de l’Esplanade Jacky Iodice de Thourotte (devant la Mairie), tout en écoutant des airs de Noël interprétés par l’Orchestre d’Harmonie de Thourotte, avec la possibilité de déguster des crêpes, un chocolat et du vin chaud qui seront en vente sur place à cette occasion.

Pour cette 5ème édition, le concert sera précédé d’une Parade de Voitures de Collection du Club Automobile CAR Pays des Sources de Ressons-sur-Matz. Le départ sera donné à 17h à la Médiathèque de Thourotte pour parcourir les rues illuminées du centre ville, avec une arrivée prévue à 17h30, devant la place de la Mairie où aura lieu concert !

Un moment à partager en famille afin de vous plonger dans la magie de Noël à quelques jours du réveillon !

Animation musicale gratuite.

18 Rue Jean Jaurès Thourotte 60150 Oise Hauts-de-France +33 6 86 30 67 41 orchestre.harmonie.thourotte@orange.fr

English :

On Saturday, December 20, 2025, at 5:30 p.m., come and enjoy the illuminated Esplanade Jacky Iodice in Thourotte (in front of the Town Hall), while listening to Christmas tunes performed by the Orchestre d?Harmonie de Thourotte, with the possibility of enjoying crêpes, chocolate and mulled wine, which will be on sale on site for the occasion.

For this 5th edition, the concert will be preceded by a Parade of classic cars from the Club Automobile CAR Pays des Sources de Ressons-sur-Matz. The parade will start at 5 p.m. at the Médiathèque de Thourotte and wind its way through the illuminated streets of the town center, finishing at 5.30 p.m. in front of the Place de la Mairie, where the concert will take place!

A moment to share with the whole family, and immerse yourself in the magic of Christmas just a few days before Christmas Eve!

Free musical entertainment.

