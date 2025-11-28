Les Illuminations de Paradou Place Charloun Rieu Paradou

Les Illuminations de Paradou

Du vendredi 28 au dimanche 30 novembre 2025.

Vendredi 18h: Lancement des illuminations 17h30 marché de Noël de l’Apep

Samedi à partir de 9h30: jeux en bois et escape game

Dimanche 10h-18h escape game. Place Charloun Rieu Mairie Paradou Paradou Bouches-du-Rhône

Comme désormais chaque année, la municipalité et sa commission fêtes ont préparé un week-end de rencontres et de joies pour petits et grands qui débutera avec le ̀

Les principaux rendez-vous sont



18h place Charloun Rieu Lancement des illuminations suivis de

• Chants de Noël avec le groupe Choeurs à coeurs et le pianiste Jean-Pierre Abed

• Déambulation lumineuse avec la Compagnie des Echalas

• Vin chaud offert par la Municipalité

• Marché de Noël de l’APEP

• Buvette et gâteaux au bénéfice du voyage scolaire des CM1/CM2

Et une belle surprise pour les petits



• De 9h30 à 13h, le Conseil des jeunes collecte pour Les Restos du Coeur et le Secours populaire, Place et hall de la mairie

• De 10h à 19h Journée grands jeux en bois à la salle polyvalente

• De 10h à 22h Escape Game Rome à la Salle des associations Réservation obligatoire (*)

• Buvette et goûter de l’APEP à la salle polyvalente



• De 10h à 18h Escape Game Rome à la salle des Associations -Réservation obligatoire (*)

(*) Réservation obligatoire à l’accueil de la mairie (04 90 54 54 01) .

Place Charloun Rieu Mairie Paradou Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 54 01 accueil@mairie-du-paradou.fr

