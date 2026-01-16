Les illuminations sauvages à Planète Sauvage Planète Sauvage Port-Saint-Père

Les illuminations sauvages à Planète Sauvage

Planète Sauvage La Chevalerie Port-Saint-Père Loire-Atlantique

Début : 2026-02-14 18:45:00

fin : 2026-02-27 18:45:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-15 2026-02-16 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-23 2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-02-28

C’est la réouverture à Planète Sauvage ! A cette occasion, le parc joue les prolongations pour celles et ceux qui n’auraient pas eu la possibilité de découvrir le parc avec ses illuminations sauvages ! Vous pourrez vivre cette expérience féérique pendant les vacances de février. Rendez-vous à Port-S

Au programme à Planète Sauvage

en journée de 10h à 17h30 venez découvrir la Piste Safari à parcourir en véhicule et les univers piétons dont la cité Marine et ses présentations pédagogiques avec les dauphins.

le soir dès 18h45 venez vous émerveiller sur le parcours lumineux unique et féérique

Pratique

pour gagner du temps, anticipez votre venue en achetant vos billets à l’avance !

en plus, ils sont en vente à tarifs réduits dans les 7 offices Destination Pornic (Villeneuve-en-Retz, Les Moutiers-en-Retz, La Bernerie-en-Retz, Pornic, Préfailles, La Plaine-sur-Mer, Saint-Michel-Chef-Chef et Préfailles)

toutes les informations seont disponibles ici Planète Sauvage

Planète Sauvage La Chevalerie Port-Saint-Père 44710 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 04 82 82 reservation@planetesauvage.com

English :

Planète Sauvage is reopening! For those who haven’t had the chance to discover the park with its wild illuminations, the park is extending its opening hours! You can enjoy this magical experience during the February vacations. See you at Port-S

