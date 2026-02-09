Les Illuminations Sauvages Planète Sauvage Port-Saint-Père 14 – 28 février Parcours : 17€/adulte, 15€/enfant. Offre journée sur le parc + parcours Illuminations Sauvages : 40,50€/adulte, 34€/enfant. Gratuit pour les moins de 3 ans.

Planète Sauvage prolonge son parcours nocturne lumineux inédit

Du **14 au 28 février 2026**, Planète Sauvage, parc animalier situé à 15 minutes de Nantes, invite ses visiteurs à découvrir les Illuminations Sauvages, une déambulation immersive de plus d’1km mêlant projections, atmosphères lumineuses et paysages sonores.

Conçu en collaboration avec le collectif nantais Make It Group, ce parcours sensoriel **fait voyager le public des contrées sauvages d’Afrique à l’Amazonie, en passant par l’Océanie, le tout magnifié par la lumière et le son**. À découvrir cet hiver !

**Une déambulation immersive et sensorielle**

Les Illuminations Sauvages embarque les visiteurs dans une succession de tableaux scénographiques mêlant projections, atmosphères lumineuses et paysages sonores. Cette balade poétique se compose de plusieurs “Nuits” : Nuit Sylvestre (Forêt française), Nuit Africaine, Nuit Amazonienne, Nuit Boréale, Nuit Océanique ou encore Nuit Incas. Chaque Nuit révèle son univers singulier où paysages et animaux, mis en scène par des projections lumineuses et sonores, prennent vie.

Le parcours s’achève par un spectacle autour de l’Arbre de Vie, symbole des missions de Planète Sauvage. Un moment fort et fédérateur, qui illustre les engagements fondateurs du parc : bien-être animal, conservation, pédagogie et recherche.

Planète Sauvage La Chevalerie Port-Saint-Père 44710 Loire-Atlantique



