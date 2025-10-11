Les illusions retrouvées dans le cadre de Némo – Biennale internationale des arts numériques de la Région Île-de-France Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Les illusions retrouvées dans le cadre de Némo – Biennale internationale des arts numériques de la Région Île-de-France Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris samedi 11 octobre 2025.

Peintures immersives dont les personnages se mettent à chanter, voix qui se métamorphosent en paysages, plantes qui alimentent des images, ou encore, fictions qui ressuscitent le passé et visualisent l’avenir… Chaque œuvre présentée repousse les limites de la perception et de la réalité, révélant des mondes alternatifs où l’humain cohabite avec la nature et les machines.

Entre science et mythe, mémoire et data, les artistes sondent le rapport au vivant, à la technologie et à l’imaginaire. Ici, les utopies ne sont plus des promesses futuristes mais des espaces hybrides, oscillant entre nostalgie et spéculation. Ce sont des illusions que l’on croyait perdues, et que le numérique révèle dans un autre monde, le nôtre !

Dans un monde révolutionné par les technologies numériques, l’illusion se révèle un outil critique, spéculatif et poétique. En croisant intelligences artificielles, nature régénérée et sciences-fictions positives, l’exposition explore, à travers une trentaine d’œuvres, anciennes et nouvelles utopies.

Du samedi 11 octobre 2025 au dimanche 11 janvier 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

payant

De 0 à 10 euros.

retour à 1 euro

revenez voir l’exposition sur présentation du billet d’entrée

billetterie :

→ en ligne

→ 01 53 35 50 00

→ billetterie@104.fr

Tout public.

début : 2025-10-11T17:00:00+02:00

fin : 2026-01-11T20:00:00+01:00

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

