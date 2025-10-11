Les illusions retrouvées Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Les illusions retrouvées Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris samedi 11 octobre 2025.

Pendant trois mois, expositions, installations, spectacles, concerts et rencontres se déploient dans vingt-quatre lieux franciliens, comme vingt-quatre îlots éphémères rêvant de futurs désirables.

Imaginer des alternatives, construire des liens entre arts et sciences, réenchanter le rapport entre vivant et technologie, sensibiliser sur les transformations de la société ou expérimenter des scénarios spéculatifs, les arts numériques investissent le territoire de l’utopie et offrent des espaces pour penser autrement. Cette édition propose à chacun et chacune de retrouver l’espoir d’un avenir plus lumineux.

Ouvert les mardis des vacances scolaires de 14h à 19h

Dans le cadre de Némo – Biennale internationale des arts numériques de la Région Île-de-France.

payant

De 7 à 10 euros.

Tout public.

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris