LES IMITATUEURS – ESPACE GERSON Lyon

LES IMITATUEURS Début : 2026-04-16 à 20:30. Tarif : – euros.

Succès Festival Off d’Avignon : 2022, 2023, 2024 & 2025 !Avec un talent fou et un humour très incisif, Emma Gattuso & Thibaud Choplin dynamitent la France d’aujourd’hui à travers tous les grands sujets sociétaux qui interpellent les Français : écologie, insécurité, identité, culture woke, immigration, #MeToo…« Le Camp du Bien » contre « Le Camp du Mal » !C’est à travers l’Histoire de France des années 2020, fragmentée sur tant de sujets, que nos deux artistes évoluent avec audace, tels des équilibristes sur un fil, opposant une vision progressiste de notre Patrie, à la France d’avant.Un spectacle choc, engagé et dégagé du politiquement correct, dans lequel 60 imitations parlées et chantées servent un face-à-face gauche/droite aussi audacieux que percutant : de Pascal Praud et Christine Kelly à Léa Salamé et Jean-Michel Aphatie, en passant par l’iconique couple Macron, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Sandrine Rousseau, Serge Gainsbourg & Jane Birkin, Charles Aznavour, Slimane, Vitaa et tant d’autres.

ESPACE GERSON 1 PLACE GERSON 69005 Lyon 69